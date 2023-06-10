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Проте для визначення переможця хоча б у першій із двох дуелей плей-оф боротьби за місце в УПЛ на наступний сезон командам Владислава Лупашка та Олександра Ковпака цього не вистачило.

Черговий сезон української Прем’єр-ліги залишився позаду, тож ми вже знали, які команди залишатимуть "елітну" першість, а яким ще було надано окремий шанс виправити своє становище. Петровський Інгулець був одним із тих, кому потрібно було захистити своє місце в національній першості від зазіхань черкаського ЛНЗ, який у фінальній частині розіграшу Першої ліги все ж таки зачепився за підсумкову третю сходинку.

Сигнал "Повітряна тривога", причому дуже нав’язливий, ми почули в цій грі навіть раніше за стартовий свисток головного арбітра Віталія Романова, тож довелось відкласти початок матчу аж на 40 хвилин від базового часу. Разом із тим, команди отримали можливість зайвий раз додатково розігрітись, і тому ми очікували побачити від них смілий футбол уже з перших хвилин.

І господарі дійсно побігли вперед забивати швидкий м’яч, ось тільки пострілу Сітала з центру штрафного трохи не вистачило влучності для того, щоб влучити в ліву дев’ятку. Тоді дійсно здавалось, що ми станемо свідками справжнього матчу за життя, проте це виявилось виключно помилковим враженням. Якщо хтось і зможе віднайти за той час, що минув від першого моменту в "козаків", аж до майже настання перерви хоч один реально якісний розіграш біля обох воріт, то це був би дійсно дуже спостережливий уболівальник.

Багато боротьби, багато довгих передач, багато порушень правил, але натомість майже повна відсутність гольових моментів, та й футбол був, якщо відверто, доволі посередньої якості. Лише Нич під завісу першого тайму змусив нас ненадовго відволіктись від роздумів про плани на п’ятнадцятихвилинну павзу, пробивши з лівого кута воротарського низом під дальню стійку, але Паламарчуку вдалось відбити м’яч ногами.

Багато питань залишила відкритими перша половина гри, проте вже на початку другої ми почали отримувати відповіді на певну кількість із них. Зокрема, уже перша атака Інгульця завершилась прицільним дальнім пострілом із центральної зони перед штрафним від Клименка під ліву стійку, однак Тарас міг не квапитись із святкування, адже вже за вісім хвилин повалив Копила на газон необачним фолом на вході до правого флангу власного штрафного. Пенальті під праву стійку реалізував Тищенко.

Шкода, проте на цьому цікавий футбол у Петровому себе фактично вичерпав. Команди за рідким виключенням досягали меж чужих штрафних майданчиків, тож про моменти ми майже не говорили. Рівна гра двох рівних колективів, інтрига в протистоянні поміж якими вже за кілька днів буде помітно вищою, аніж була зараз. Але в ЛНЗ тепер є перевага за рахунок правила виїзного голу, яке чогось відкопали організатори саме в плей-оф.

Матч-відповідь поміж черкаським ЛНЗ та петровським Інгульцем відбудеться вже 14 червня.Інгулець — ЛНЗ 1:1Клименко, 46 — Тищенко, 57 (пен.)Паламарчук — Кучеренко, Козиренко (Сидоренко, 88), Ковальов — Коробенко, Клименко, Кухарук (Одарюк, 77), Смоляков — Запорожець, Сітало (Марусич, 77), Козак (Кравчук, 88).Самойленко — Насонов (Солдат, 64), Тарасенко, Муравський, Норенков — Копил, Бойко, Тищенко — Шестаков (Долінський, 64), Нич (Галенко, 88), Савін (Нехтій, 79).Попередження: Запорожець, Клименко — Насонов, Шестаков, Долінський, Копил