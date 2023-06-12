Україна

Голкіпер Зорі підбив підсумки сезону-2022/23.

Луганська Зоря в цьому сезоні відсвяткувала сторіччя з дня заснування клубу здобуттям "бронзових" медалей української Прем’єр-ліги.

Великий внесок до цього здобутку команди зробив воротар Олександр Сапутін, який на початку другої половини сезону вимушено дебютував замість травмованого Дмитра Мацапури.

19-річний виконавець під час інтерв’ю з клубною пресою розповів про свої враження від першої кампанії в "дорослому" футболі.

"Цей сезон видався для мене та команди добрим. Ми боролись за найвищі місця. У цьому сезоні я дебютував у основному складі. Звісно, були матчі, якими я не міг бути задоволений, але загалом усе склалось непогано.

Разом із Дмитром Мацапурою ми вже давно працюємо. Я пам’ятаю, як він сам дебютував у складі Зорі, а був у нього на підміні. Звісно, що були такі моменти, коли після певних матчів ми сідали разом та розбирали те, що відбувалось на полі.

Я бачу, що зараз багато хто забув, що в першому колі на воротах стояв саме він, тому в тому, що ми мали наприкінці цього року є й його здобуток також.

Я краще за інших запам’ятав матч проти Ворскли — той, який завершився 3:2, коли я пропустив у першому ж моменті. Програвали 0:2, але забили у слушний час та потім виграли гру.

Тренери кажуть, що мені ще потрібно працювати над кожним моментом та робити це щодня. Над чим конкретно — не скажу, нехай залишиться моєю маленькою таємницею. Проте так і робимо — сумлінно працюємо та розбираємо помилки.

Я завжди знав, що колись настане такий момент, коли мені довірять місце в стартовому складі. Молодим воротарям я б порадив кожен день працювати на тренуваннях та вірити в себе.

Після виклику до складу збірної U-21 у мене були тільки щасливі емоції. Артем Коляда, наш тренер воротарів, першим про це мені розповів. Його набрав тренер воротарів збірної та сказав, що я отримав виклик. А потім уже керівництво клубу та збірної зі мною зв’язались.

Коли ж грали проти Олександрії, то там і тренери збірної вітали, а партнери по Зорі зробили символічний коридор та побажали вдачі.

Перші матчі в основному складі Зорі були для мене відносно нескладними. Жодного мандражу не було, бо я вже встиг зачекатись на свій дебют. Я розумів, що не можу схибити, тож таким чином загартував себе. А там вийшло так, як вийшло.

Для воротаря найголовніше — перемога команди. Якщо при цьому вдається зіграти "сухий" матч, то добре. Сподіваюсь, що мої виступи допомогли Зорі.

Окремо хочу подякувати воїнам та ЗСУ, бо якщо б не вони, то й не було б цього чемпіонату, а я б, відповідно, не дебютував", — заявив український виконавець.

Сапутін у цьому сезоні відіграв 15 матчів, пропустивши дев’ять голів та дев’ять разів відстоявши "на нуль".