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Кількість загиблих у Кривому Розі після влучання російської ракети у житловий будинок наразі зросла до шести. На жаль, можливі ще жертви...

Вічна пам'ять загиблим під час терористично акту рф у Кривому Розі за 13.06.2023

Вічна пам'ять загиблим під час терористично акту рф у Кривому Розі за 13.06.2023

Відчуваючи свою неминучу поразку на тлі чергового контрнаступу Збройних Сил України з метою деокупації територій нашої країни від російських загарбників, ворог продовжує влаштовувати терористичні акти проти українського мирного населення.

Під час чергового нічного ракетного обстрілу українських міст у виконанні російської армії, що стався у ніч на 13 червня 2023 року, на жаль, сталося влучання у житловий будинок у Кривому Розі, результатом чого стало життя людей.

ФК Кривбас Кривий Ріг не залишився осторонь цього чергового терористичного акту проти людяності, іронічно звернувшись також й до чиновників ФІФА, президент якої Джанні Інфантіно продовжує публічно "загравати" з кремлівськими злочинцями.

"13/06/2023. Сьогодні рідний Кривий Ріг палав так, як ви будете палати в пеклі, кляті російські виродки. Гей, Міжнародний олімпійський комітет та ФІФА, а як вам спиться?" — звернулися у Кривбасі до спортивних чиновників на своєму офіційному сайті.