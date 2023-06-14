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  • Україна

    14 червня 2023, 07:30

    Верес — Металург (Запоріжжя). Напередодні

    Один із клубів із гучним ім'ям проведе наступний сезон в УПЛ. Який саме?

    У Когута очікується надважкий матч / ФК ВЕРЕС
    У Когута очікується надважкий матч / ФК ВЕРЕС 14 червня 2023, 07:30

    В рамках матчів-відповідей плей-офф за право грати в УПЛ Верес прийме Металург (Запоріжжя).

    ВЕРЕС – МЕТАЛУРГ

    13:00. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА VERES TV

    Команда візуально виглядає непогано: немає такої мороку в атаці, як у Інгульця, або в обороні, як у Металіста. Але немає і справжніх козирів, справжніх лідерів, які тягли б команду. Як наслідок, команда критично не добирає очок – а коли окремі виконавці ще й підводять, шанси на першу лігу примножуються.

    Яскраво виражений приклад подібного: матч у Запоріжжі, де Металургу навіть не знадобилися якісь надзусилля, щоб отримати комфортну перевагу перед грою у відповідь. Вовченко робить абсолютно непотрібний фол останньої надії – раз; Близниченко не реалізує момент ще за 0:0 – два; команда після дальньої передачі воротаря не може нормально вийти з оборони – три. На виході Металург чисто на невимушених помилках суперника отримав 1:0 – і тепер має відстояти свою перевагу на стадіоні, де Верес має таку погану статистику.

    До речі про Вовченка. Він, по-перше, автор останнього гола Вереса у регулярному сезоні. Гола, який здавався дуже важливим – переможний, Інгульцю, у 30-му турі – і лише потім виявилося, що цей гол підняв команду з 14-го місця лише на 13-те. А по-друге, Вовченко – другий дискваліфікований центрбек команди на матч-відповідь. Курко продовжує відбувати дискваліфікацію, яку він одержав ще з Інгульцем, і без нього Вірту, швидше за все, доведеться ставити пару Маткобожик – Хондак...

    Не збільшує шанси Вереса ще й очевидний тиск на тренера. Вже на грі в Запоріжжі були присутні Маркевичі – саме у множині. Це, чесно кажучи, виглядає якось навіть принизливо для Остапа Мироновича: невже тренер із досвідом роботи у Чорноморці, Маріуполі, Агробізнесі сам по собі не досить самостійна фігура, щоб ходити на футбол без батька? Але, так чи інакше, чутки про відставку Вірта після закінчення сезону все голосніше – і коли дружина тренера (!) прощається з клубом у соцмережах, абстрагуватись від такого неможливо.

    До речі, ви вже могли відвикнути від цього правила, але стикові матчі за УПЛ – один із останніх турнірів світу, де ще діє правило виїзного голу. Можливо, мудрі керівники УПЛ вирішили, що, на відміну від переважної більшості сучасних турнірів, для України правило виїзного голу, як і раніше, все ще актуально. Все ж таки команди їздять, а не літають, дістатися до суперника складніше – і тому, дійсно, є сенс нагороджувати голи саме на виїзді. А може, просто забули (забили) змінити один рядок.

    Кожен для себе сам вирішить, що більш ймовірно.

    Орієнтовні склади

    Верес: Когут — Гагун, Хондак, Маткобожик, Балан — Кучеров, Лебеденко — Пасіч, С. Шарай, Блізніченко — Гайдучик

    Металург (З)Байда — Польовий, Векляк, Басов, Сокол — Шалфєєв, Крапивний, Сейтхалілов — Білоцерковець, Сидоров, Сад

    footballпрогноз 2:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Верес Металург Запоріжжя

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