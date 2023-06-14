ЛНЗ — Інгулець. Напередодні

Україна

Черкаси вийдуть до вищої ліги?

В рамках матчів-відповідей плей-офф за право грати у вищій лізі ЛНЗ прийме Інгулець.

Якщо хтось має сумнів щодо фаворита сьогоднішнього матчу, то йому варто прочитати цю цитату.

“Ковалець не виконав завдання і був звільнений. Ми нормально з ним розлучилися і потиснули руки.

А до Бартуловича є дуже велике питання. Від кого-кого, а від нього я навіть не чекав такого відношення. Він прийшов сам і попросив його звільнити. Я вважаю, що це як щур, який першим біжить з корабля, що тоне. Це дуже непорядний вчинок. У майбутньому він його не скрасить. Я помилявся. Жаль, але я помилявся в Бартуловичі.

Бартулович же і його вчинок – Бог йому суддя. У майбутньому йому відгукнеться все. Це дуже низько і підло з його боку. Я б так не вчинив. Своє рішення він не пояснив. Просто прийшов і соплі розпустив. Думав, що я йому сльози витиратиму. І сказав, що йде разом із Ковальцем. Запитую: “Чому?”. Відповідає: “Тому що ви не мене призначили виконувачем обов'язків, а Лупашко”.

Тобто Поворознюк каже “Своє рішення [Бартулович] не пояснив. Просто прийшов і соплі розпустив” – і тут же наводить цитату, в якій Младен абсолютно чітко пояснює, чому захотів піти. У певному сенсі президент Інгульця молодець – він затьмарив навіть незабутні інтерв'ю Ігоря Суркіса.

Цікаво було б дізнатися, які надтонкі психологічні ходи дозволили відпрацювати 6,5 років з таким начальником Сергію Лавриненку. Він, звичайно, людина дуже флегматична і, напевно, багато просто пропускала повз вуха, але після її відходу Інгулець став жити так, як, власне, і повинен жити будь-який проект Поворознюка. Сварки, сварки, сварки, три різні тренери за менш ніж 20 матчів – приблизно такого і можна було очікувати від, м'яко кажучи, неврівноваженого президента.

А ще не буде Дмитра Нагієва. Основний правий захисник за зіткнення наприкінці тридцятого туру пропустить обидва матчі плей-офф. Без нього у першому матчі праворуч грав Клименко, вийшло не дуже – як і у всієї команди. ЛНЗ має дуже добрі шанси на УПЛ, нічого особливого не показавши. Що ж, Черкаси давно заслужили побачити команду в еліті.

Орієнтовні склади

ЛНЗ: Самойленко — Насонов, Тарасенко, Муравський, Норенков — Копил, Бойко, Тищенко — Шестаков, Нич, Савін

Інгулець: Паламарчук — Кучеренко, Козиренко, Ковальов — Коробенко, Клименко, Кухарук, Смоляков — Запорожець, Сітало, Козак

прогноз 1:0