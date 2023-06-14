Україна

Стали відомі стартові склади команд для перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та запорізький МФК Металург.

Рівненський Верес та запорізький Металург поміж собою розіграють одне з місць в УПЛ на наступний сезон, зустрівшись на полі рівненського Авангарда на тлі перемоги МФК у першому матчі (1:0).

Юрій Вірт вирішив використати з перших хвилин Хондака в центрі захисту, тоді як Лебеденко зіграє в опорній зоні.

Володимир Микитін залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Верес: Когут — Балан, Маткобожик, Хондак, Гагун — Лебеденко — Блізніченко, С. Шарай, Кучеров, Г. Пасіч — Шестаков.

Запасні: Коркодим, Квасний, Тишинінов, Шух, Дахновський, В. Шарай, Годя, Вадовський, Гайдучик, Поворознюк.



МФК Металург: Байда — Сокол, Векляк, Басов, Польовий — Шалфєєв, Крапивний, Сейтхалілов — Сад — Білоцерківець, Сидоров.

Запасні: Ніколаєнко, Дворовенко, Піддубний, Воробєй, Палюх, Могильний, Сніжко, Страдс, Близнюк, Хуссін, Куралех, Лавута.



Гра Верес — МФК Металург почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.