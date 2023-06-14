Україна

ЛНЗ у меншості втримав путівку до УПЛ в протистоянні проти Інгульця

Представник Черкащини забезпечив собі перевагу в два м'ячі в першому таймі, після чого намагався відбиватись від атак суперників.

ЛНЗ — Інгулець, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



ЛНЗ — Інгулець 2:1 (перший матч — 1:1)

Голи: Савін, 17, Коробенко, 30 (авт.) — Сітало, 51



ЛНЗ: Самойленко — Солдат, Лопирьонок, Муравський (Тарасенко, 55), Норенков (Синьогуб, 90+5) — Бойко, Хамелюк, Копил (Шестаков, 54) — Тищенко, Галенко (Нич, 53), Савін (Нехтій, 71).



Інгулець: Паламарчук — Клименко, Кучеренко, Ковальов, Смоляков — Кухарук (Кравчук, 46), Коробенко (Сидоренко, 79) — Козиренко (Сітало, 46), Запорожець, Козак — Марусич (Резепов, 75).



Попередження: Тищенко, Козак, Савін, Бойко, Самойленко — Козиренко, Козак, Кравчук



На 90+1-й хвилині був вилучений Іван Тищенко (ЛНЗ) (друге попередження).