Україна
14 червня 2023, 16:59
ЛНЗ у меншості втримав путівку до УПЛ в протистоянні проти Інгульця
Представник Черкащини забезпечив собі перевагу в два м'ячі в першому таймі, після чого намагався відбиватись від атак суперників.
ЛНЗ — Інгулець, фото УПЛ
14 червня 2023, 16:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Інгулець 2:1 (перший матч — 1:1)
Голи: Савін, 17, Коробенко, 30 (авт.) — Сітало, 51
ЛНЗ: Самойленко — Солдат, Лопирьонок, Муравський (Тарасенко, 55), Норенков (Синьогуб, 90+5) — Бойко, Хамелюк, Копил (Шестаков, 54) — Тищенко, Галенко (Нич, 53), Савін (Нехтій, 71).
Інгулець: Паламарчук — Клименко, Кучеренко, Ковальов, Смоляков — Кухарук (Кравчук, 46), Коробенко (Сидоренко, 79) — Козиренко (Сітало, 46), Запорожець, Козак — Марусич (Резепов, 75).
Попередження: Тищенко, Козак, Савін, Бойко, Самойленко — Козиренко, Козак, Кравчук
На 90+1-й хвилині був вилучений Іван Тищенко (ЛНЗ) (друге попередження).