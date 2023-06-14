Дивіться відео найкращих моментів вирішального матчу плей-оф Першої ліги, що відбувся 14 червня 2023 року, 15:00.
Команда ЛНЗ - Meta Ua
14 червня 2023, 20:58
У стиковому матчі за право зіграти в УПЛ зустрічалися між собою ЛНЗ і Інгулець.
Інгулець поступився ЛНЗ, внаслідок чого залишає Прем'єр-Лігу, в якій грав три сезони поспіль.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу ЛНЗ — Інгулець у стиковому матчі за право зіграти в УПЛ:
ЛНЗ — Інгулець 2:1 (перший матч — 1:1)
Голи: Савін, 17, Коробенко, 30 (авт.) — Сітало, 51