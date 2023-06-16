Україна

Пропонуємо вашій увазі склад команди Руслана Ротаня.

Збірна України U-21 в рамках товариського поєдинку зіграє проти однолітків з Ірландії в процесі підготовку до фінальної частини чемпіонату Європи.

Тренерський штаб Руслана Ротаня визначився зі стартовим складом на цю гру.

Україна U-21: Нещерет — Сич, Таловеров, Батагов, Вівчаренко — Бондаренко, Бражко, Криськів — Кащук, Сікан, В'юнник

Матч розпочнеться о 19:00.

Нагадаємо, раніше тренерський штаб молодіжної національної збірної України оголосив заявку команди на чемпіонат Європи U-21.