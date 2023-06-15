Україна

Пропонуємо вашій увазі список гравців, що будуть захищати честь України.

Тренерський штаб молодіжної національної збірної України оголосив заявку команди на чемпіонат Європи U-21.

До списку футболістів потрапили Михайло Мудрик, Анатолій Трубін та Георгій Судаков, які отримали виклик у дорослу команду.

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Кирило Фесюн (Колос Ковалівка)

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота (обидва – Динамо Київ), Максим Таловєров (ЛАСК Австрія), Олексій Сич (Кортрейк Бельгія) Ростислав Лях (Рух Львів), Максим Брагару (Чорноморець Одеса), Арсеній Батагов (Зоря Луганськ)

Півзахисники: Володимир Бражко (Зоря Луганськ), Іван Желізко (Валмієра Латвія), Олексій Кащук (Сабах Азербайджан), Микола Михайленко (Олександрія), Олександр Назаренко (Дніпро-1 Дніпро), Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгій Судаков (усі – Шахтар Донецьк), Михайло Мудрик (Челсі, Англія)

Нападники: Богдан В'юнник (ГАК Австрія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ)

Нагадаємо, раніше Руслан Ротань оголосив список гравців U-21, які викликані на збір молодіжної збірної України перед Євро-2023..