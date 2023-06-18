Україна

Український вінгер розповів, наскільки сильно змінилася його заробітна плата після повернення до Чорноморця.

Крайній нападник одеського Чорноморця Артур Авагімян, права на якого належать Олександрії, оцінив свою поточну ігрову форму, а также зізнався, наскільки змінилася його зарплата після повернення до табору "моряків".

"Transfermarkt оцінив мене у 400 тисяч євро? Думаю, що це зараз великий цінник для мене. Якщо чесно, то я б себе оцінив у тисяч 50-100. Давно не забивав. Розумію, що не зовсім вдалий зараз період у кар'єрі. Це нормально, адже багато подій сталося, щоб було все добре. Адекватно себе оцінюю, тому що цінник завищений.

Чи сильно гроші мотивують у футболі? Для мене вони не є мотивацією. Єдине — це те, що ти розумієш, в яку суму оцінюють твою гру. Але щоб я грав у футбол через гроші – ні. Щоб повернутися у Чорноморець, я вдвічі втратив у зарплатні", – розповів Авагімян в інтерв'ю YouTube-каналу Чорноморця.

У цьому сезоні української Прем'єр-ліги Артур Авагімян провів 20 поєдинків, у яких забив дві результативні передачі.