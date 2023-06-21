Україна

Онлайн-трансляція першого туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 серед команд U-21.

Молодіжна збірна України розпочинає шлях на чемпіонаті Європи-2023 в Румунії та Грузії матчем першого туру в рамках групи B проти Хорватії на стадіоні Жулешті в Бухаресті.

Поєдинок Україна U-21 — Хорватія U-21 розпочнеться сьогодні, 21 червня, о 19:00 за київським часом, а слідкувати за його подіями ми можете в відео онлай-трансляції на нашому сайті.

ВІДЕО ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА U-21 — ХОРВАТІЯ U-21

СКЛАДИ КОМАНД

Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бондаренко, Бражко — Кащук, Криськів, Брагару — Сікан.

Запасні: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желізко, В’юнник, Салюк, Мудрик, Ванат, Лях, Назаренко, Очеретько, Судаков.



Хорватія U-21: Котарські — Сігур, Франьїч, Перкович, Чоліна — Булат, Пршир, Качавенда — Батуріна — Бельйо, Фріган.

Запасні: Пандур, Чавліна, Палаверса, Солдо, Шего, Шимич, Галешич, Крізманич, Стойкович, Відович, Годжа, Фрук.

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