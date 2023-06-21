Україна

Вінгер збірної України U-21 відзначився голом-красенем у ворота Хорватії, обігравши перед ударом декількох суперників.

Молодіжна збірна України розпочала свій шлях на чемпіонаті Європи-2023 в Румунії та Грузії матчем першого туру в рамках групи B проти Хорватії на стадіоні Жулешті в Бухаресті.

Рахунок у цьому протистоянні був відкритий вже на 19-ій хвилині, коли український вінгер Олексій Кащук отримав передачу від Артема Бондаренка з глибини до правого флангу, після чого зайшов до штрафного, похитнув суперників та пробив із рикошетом від правої стійки, завдяки чому вивів команду Руслана Ротаня уперед.

Слід відзначити, що цей забитий м'яч 22-річного українського нападника азербайджанського Сабаха став голом-відкриття цього молодіжного ЄВРО-2023.

Дізнатися більше про збірну України U-21, яка розпочала вистипу на молодіжному чемпіонаті Європи, ви можете за цим посиланням.

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