Україна

Україна U-21 розпочала виступи на чемпіонаті Європи-2023 з перемоги над Хорватією

Команда Руслана Ротаня оформила по одному забитому м'ячу в кожному з таймів, після чого втримала перевагу за потужного спротиву суперників.

Україна U-21 — Хорватія U-21, Getty Images