Команда Руслана Ротаня оформила по одному забитому м'ячу в кожному з таймів, після чого втримала перевагу за потужного спротиву суперників.
Україна U-21 — Хорватія U-21, Getty Images
21 червня 2023, 20:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
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Україна U-21
— Хорватія U-21 2:0
Голи:
Кащук, 19, Cікан, 48
Україна U-21:
Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бондаренко, Бражко (Желізко, 83) — Кащук (В’юнник, 71), Криськів (Очеретько, 70), Брагару (Назаренко, 62) — Сікан (Судаков, 83).
Хорватія U-21:
Котарські — Сігур, Франьїч, Перкович, Чоліна (Шего, 58) — Булат, Пршир (Годжа, 84), Качавенда (Стойкович, 58) — Батуріна — Бельйо (Шимич, 84), Фріган (Відович, 73).
Попередження: Качавенда, Стойкович.