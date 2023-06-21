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Головний тренер збірної України прокоментував вдалий результат своєї команди.

Головний тренер збірної України Руслан Ротань прокоментував перемогу команди в рамах першого туру групового етапу Євро-2023 над однолітками з Хорватії до 21 року — цитує наставника сайт УАФ.

"Емоції та переживання були сьогодні присутні. До першого нашого гола якість гри нас повністю задовольняла. Погода також внесла корективи — було спекотно. Ми дякуємо хлопцям за самовіддачу, характер. Ми були справжньою командою, хотіли здобути результат і заслужили його на сто відсотків. Ми дякуємо ЗСУ за те, що вони стоять за нас, за те, що ми маємо можливість грати й радувати перемогами.

Хорвати були певною мірою загадкою, тому що в них прийшов новий тренер, було важко спрогнозувати їхні дії. Але ми впоралися, розкусили задум суперника. Ми розуміли, що балканці будуть закривати нам середину поля. Але ми дивимося на нашу гру, її покращення. Хочу сказати, що мені дуже сподобалися перші 30 хвилин у нашому виконанні. У другому таймі ми перелаштувалися за рахунком. Розуміли, що хорвати підуть уперед. Коли забили другий гол, у нас з’явилися дуже хороші контратаки, в яких ми могли відзначитися ще. Хорвати виглядали гідно. Дуже сильні індивідуальності. Суперник створив моменти, які ми повинні проаналізувати.

Зараз наше завдання — відновлення, тому що матчі проходять за два дні на третій. Також слід провести аналіз нашої гри. Що стосується збірної Румунії, то ця команда прагне грати у футбол, так, як і ми, прагне атакувати. Ми гратимемо на виїзді за тотальної підтримки в суперника, буде повний стадіон, аншлаг. Емоційно буде важкий матч, треба якнайкраще відновитися. Але все ж таки нам потрібно думати про свою гру. Я вважаю, що це буде гідний поєдинок двох команд.

Що стосується нашого вибору, то ми прагнули знайти баланс на фланзі. Треба розуміти, що Судаков виснажений після матчів за національну збірну. Було небезпечно випускати його з перших хвилин, тож ми поберегли Георгія. Брагару додав нам балансу, тому що Вівчаренко активно підключається до атаки. Макс добре діє між лініями й працює один в один. Плюс Криськів, який їх доповнює зі свого боку. Тож я вважаю, що ми, в принципі, вгадали із цим флангом.

На Анатолія Трубіна велике навантаження. Він зіграв три матчі за національну збірну. Але він дає нам надійність у плані виходу з оборони, краще розуміє наші вимоги до воротарів. Усі три наші голкіпери мають високу майстерність, можна було ставити будь-кого з них. Але в цьому матчі нам потрібні були надійність, концентрація, спокій. У цілому, так воно й вийшло".

Наступний матч наша команда проведе проти Румунії, господарів турніру.