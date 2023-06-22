Україна

Рекордсмен за кількістю матчів і надалі захищатиме кольори СК.

Український центральний півзахисник Ігор Когут у цьому сезоні допоміг клубу із свого рідного міста, дніпровському Дніпру-1, здобути "срібні" нагороди чемпіонату України та вперше в історії потрапити до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Однак при цьому до останнього залишалось невирішеним питання чинного контракту поміж 27-річним виконавцем та клубом, що мав завершитись уже найближчими днями.

Проте, як повідомила прес-служба СК, цього так і не станеться, адже сторони домовились про ще один рік співпраці.

Цікаво, що Когут у своїй професійній кар’єрі ніколи не залишав межі рідного міста, виступаючи спочатку за Дніпро, а потім — за Дніпро-1.

У складі чинних віцечемпіонів України його визнавали найкращим гравцем сезону-2018/19 та загалом 2019 року.

У той самий час Когут є рекордсменом клубу за кількістю зіграних матчів — 165 ігор, у яких він забив 40 голів та віддав 21 гольовий пас.

37 матчів, три м’ячі та п’ять асистів із них прийшлись на цей сезон.