Рекордсмен за кількістю матчів і надалі захищатиме кольори СК.
Ігор Когут, фото СК Дніпро-1
22 червня 2023, 09:00
Український центральний півзахисник Ігор Когут у цьому сезоні допоміг клубу із свого рідного міста, дніпровському Дніпру-1, здобути "срібні" нагороди чемпіонату України та вперше в історії потрапити до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.
Однак при цьому до останнього залишалось невирішеним питання чинного контракту поміж 27-річним виконавцем та клубом, що мав завершитись уже найближчими днями.
Проте, як повідомила прес-служба СК, цього так і не станеться, адже сторони домовились про ще один рік співпраці.
Цікаво, що Когут у своїй професійній кар’єрі ніколи не залишав межі рідного міста, виступаючи спочатку за Дніпро, а потім — за Дніпро-1.
У складі чинних віцечемпіонів України його визнавали найкращим гравцем сезону-2018/19 та загалом 2019 року.
У той самий час Когут є рекордсменом клубу за кількістю зіграних матчів — 165 ігор, у яких він забив 40 голів та віддав 21 гольовий пас.
37 матчів, три м’ячі та п’ять асистів із них прийшлись на цей сезон.