Одесити почали підготовку до сезону.
Чорноморець, фото Чорноморець
24 червня 2023, 10:33
Чорноморець вийшов з відпустки у п'ятницю, 23 червня, та почав підготовку до наступного сезону, повідомляє офіційний сайт одеситів.
Футболісти приступили до занять на тренувальній базі у Совіньйоні під керівництвом тренерська штаба Романа Григорчука.
Крім того, стверджується, що на тренуваннях присутні потенційні новачки, які можуть підсилити команду.
Зазначимо, що легіонери "чорно-синіх", знайомі вболівальникам по другій частині сезону-22/23, залишились в команді.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Чорноморець продовжив контракт із Єрмаковим.