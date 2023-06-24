Україна

Одесити почали підготовку до сезону.

Чорноморець вийшов з відпустки у п'ятницю, 23 червня, та почав підготовку до наступного сезону, повідомляє офіційний сайт одеситів.

Футболісти приступили до занять на тренувальній базі у Совіньйоні під керівництвом тренерська штаба Романа Григорчука.

Крім того, стверджується, що на тренуваннях присутні потенційні новачки, які можуть підсилити команду.

Зазначимо, що легіонери "чорно-синіх", знайомі вболівальникам по другій частині сезону-22/23, залишились в команді.



Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Чорноморець продовжив контракт із Єрмаковим.