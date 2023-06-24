Україна

Шотландський гранд може посилитись вінгером Шахтаря.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Тете, який минулого сезону виступав на правах оренди за французький Ліон та англійський Лестер, може продовжити кар'єру в Шотландії.

Як повідомляє The Celtic Bhoys, 23-річний бразилець може перейти до Селтіка, який напередодні очолив колишній тренер Лестер Сіті Брендан Роджерс.

Відзначається, що шотландський клуб розглядає Тете в якості заміни для ізраїльтянина Ліеля Абади, який цього літа може залишити команду.

У минулому сезоні бразильський вінгер провів 33 поєдинки у всіх турнірах на клубному рівні, у яких він забив сім голів та віддав п'ять асистів. Найбільших успіхів у тій кампанії Тете досяг саме у Франції, оскільки за Лестер він відзначився лише одним голом у 14 матчах.