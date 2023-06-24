Онлайн-трансляція першого туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 серед команд U-21.
Румунія U-21 - Україна U-21, УАФ
24 червня 2023, 18:48
Молодіжна збірна України продовжує свій шлях на чемпіонаті Європи-2023 в Румунії та Грузії матчем першого туру в рамках групи B проти одноліток з Румунії на стадіоні Стяуа в Бухаресті.
Поєдинок Румунія U-21 — Україна U-21 розпочнеться сьогодні, 24 червня, о 19:00 за київським часом, а слідкувати за його подіями ми можете в відео онлай-трансляції на нашому сайті.
ВІДЕО ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ РУМУНІЯ U-21 — УКРАЇНА U-21
СКЛАДИ КОМАНД
Румунія U-21: Тирновану — Пантя, Раковітан, Дікан, Тіку — Ліксандру, Скречу — Ішфан, Мунтяну, Петріла — Марковіч.
Запасні: Борза, Мазілю, Албу, Бірліджа, Горча, Думітреску, Кимпану, Мікулеску, Піту, Попа, Поп, Попеску.
Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бондаренко, Бражко — Кащук, Судаков, Криськів — Сікан.
Запасні: Брагару, Ванат, В'юнник, Желізко, Лях, Мудрик, Назаренко, Нещерет, Очеретько, Салюк, Сирота, Фесюн.
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