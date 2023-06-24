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Україна U-21 у меншості здобула мінімальну перемогу над Румунією

Football.ua разом із партнером проекту, брендом "Львівське" підбив підсумки матчу молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи-2023, у якому команда Руслана Ротаня здобула надзвичайно важливу та важку перемогу.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Румунія U-21 — Україна U-21 0:1

Голи: Дікан, 89 (авт.)



Румунія U-21: Тирновану — Пантя, Раковіцан, Дікан, Цику — Ліксандру (Поп, 82), Скречу (Кимпану, 82) — Ішфан, Мунтяну (Албу, 57), Петріла (Попеску, 57) — Маркович (Бирліджа, 68).



Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бондаренко (Очеретько, 86), Бражко (Желіхко, 86) — Кащук (В’юнник, 77), Судаков, Криськів (Брагару, 68) — Сікан (Ванат, 68).



Попередження: Ліксандру, Петрілу, Раковіцан, Албу, Думітреску (не на полі)



На 90+1-й хвилині був вилучений Владислав Ванат (Україна U-21) (неспортивна поведінка).