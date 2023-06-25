Україна

Житомирський клуб показав, у якому комплекті буде грати у наступній кампанії.

Полісся Житомир, яке вийшло в українську Прем'єр-лігу за підсумками минулого сезону Першої ліги, офіційно презентувало новий комплект форми, в якому команда виступатиме у новій кампанії.

Дизайн нової форми житомирського клубу від технічного спонсора Nike виконаний у чорному кольорі зі жовтою вставкою на плечах та рукавах. Голкіперський комплект Полісся буде оранжевого кольору.

"Ми всі відповідальні за збереження нашого найголовнішого ігрового майданчика — планети Земля. Саме тому футбольний клуб Полісся підтримує екологічну стратегію компанії Nike — "Nike Sustainability. Move to Zero".

Сьогодні команда в першому контрольному поєдинку вийде на поле у формі, яка виготовлена у відповідності до принципів покладених в основу стратегії нашого технічного партнера", — сказано на офіційному сайті Полісся.

Фото нового комплекту форми Полісся на сезон-2023/24: