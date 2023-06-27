Україна

Півзахисник повернувся до київської команди через шість років.

Андрій Ярмоленко повернувся до Динамо, повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

Новий контракт півзахисника з Динамо розрахований на 2 роки.

У складі основної команди Динамо Ярмоленко дебютував 11 травня 2008 року, в матчі проти полтавської Ворскли. До того моменту виступав за дублюючий склад та Динамо-2.

За цей період в Динамо Ярмоленко взяв участь у 341-му матчі в різних турнірах (228 – УПЛ, 44 – Ліга Європи, 36 – Ліга чемпіонів, 27 – Кубок України, 6 – Суперкубок України), забивши в них 137 голів (99 – в УПЛ, 12 – у ЛЄ, 7 – у ЛЧ, 19 – у КУ).

У серпні 2017 року Динамо домовилось про трансфер Ярмоленка в дортмундську Боруссію. За рік він перейшов до лондонського Вест Гема, де провів 4 сезони. Після цього Ярмоленко провів сезон у клубі з ОАЕ Аль-Айн, контракт з яким завершився цього літа.

В Динамо Ярмоленко повернувся у статусі вільного агента.