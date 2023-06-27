Україна

У своєму першому поєдинку збірна України з пляжного футболу переграла італійців.

Підопічні Миколи Костенка й Олександра Корнійчука стартували на Європейських іграх у Польщі. У першому матчі групового етапу турніру "синьо-жовті" зустрічалися з командою Італії.

У першому турі групового етапу українці здолали Італію (6:5).

III Європейські ігри. Турнір із пляжного футболу. Чоловіки

Група В. 1 тур

Італія — Україна 5:6

Голи: Ск'якка (5), Бертакка (16, 26), Зурло (25), Джордані (35) — Щериця (3), Заворотний (5), Зборовський (12), А. Борсук (28, з пенальті), Пашко (29), Войток (34).

Італія: Касап'єрі, Патерніті, Сассарі, Алла, Дженовалі, Бертакка, Фацціні, Ремеді, Мікелі, Зурло, Ск'якка, Джордані.

Україна: Неруш, Пославський, Глуцький, Медвідь, Войток, Щериця, Корнійчук, Пашко, Зборовський, А. Борсук, Заворотний, Войтенко.

Попереджені: Касап'єрі (28) — Зборовський (21), Заворотний (23).

Зазначимо, що завтра збірна України зіграє з командою Швейцарії (початок зустрічі — о 18.30 за київським часом).