Україна

Футболіст повернувся у клуб.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував повернення Андрія Ярмоленка — повідомляє офіційний сайт клубу.

"Передусім, хочу зазначити, що ми керувалися спортивною складовою даного трансферу. Минулого сезону команді не вистачало якості гри та досвіду в атаці, а Андрій, безумовно, футболіст дуже високого рівня з величезним досвідом виступів у різних турнірах.

Ярмоленко чудово знає, як усе влаштовано у нашому клубі, йому не знадобиться час на адаптацію. Ми сподіваємося, що досвід та рівень гри Андрія допоможуть «Динамо» зробити крок уперед, і команда виступить набагато краще, ніж минулого сезону.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу був одним з ініціаторів повернення Андрія додому і хотів, щоб цей трансфер було здійснено ще минулої зими. За незалежними від нас обставинами, підписання договору з Ярмоленком довелося відкласти до літа. Впевнений, що з Андрієм ми досягли б набагато більшого в другій частині минулого сезону.

Але тепер усе в наших руках тренерський штаб отримав одного з найкращих українських футболістів, який своєю грою та досвідом може допомогти вивести команду на новий якісний рівень.

Також не забуватимемо, що в «Динамо» багато молодих талановитих гравців, які зможуть швидше прогресувати, коли поряд з ними тренуватиметься і гратиме такий майстер. Це також було одним із чинників повернення Андрія до Києва.

Від себе особисто хочу подякувати Ярмоленкові за те, що він повертається до рідної країни за таких обставин. Це сильне рішення сильного гравця у непрості для нас усіх часи.

Дякуємо ЗСУ за можливість проводити чемпіонат України, дякую всім, хто допомагає нашій країні в цій страшній війні. Упевнений, що Україна переможе на фронті, а наш футбол зможе прогресувати та розвиватися".

Футболіст підписав угоду з командою на два роки, офіційно оформивши повернення у Київ.