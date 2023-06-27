Україна

Онлайн-трансляція третього туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 серед команд U-21.

Молодіжна збірна України продовжує свій шлях на чемпіонаті Європи-2023 в Румунії та Грузії матчем третього туру в рамках групи B проти одноліток з Іспанії на стадіоні Жулешті в Бухаресті.

Обидві команди вже вирішили своє основне завдання щодо виходу в чвертьфінал молодіжного ЄВРО-2023, проте ще залишається під питанням те, хто ж саме вирушить до плей-оф турніру з першого місця у квартеті B.

Поєдинок Іспанія U-21 — Україна U-21 розпочнеться сьогодні, 27 червня, о 21:45 за київським часом, а слідкувати за його подіями ми можете в відео онлай-трансляції на нашому сайті.

ВІДЕО ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ІСПАНІЯ U-21 — УКРАЇНА U-21

СКЛАДИ КОМАНД

Іспанія U-21: Агірресабала — Арнау Мартінес, Гільямон, Хіла, Санчес — Бернабе, Сансет — Барренечеа, Орос, Рікельме — Камельйо.

Запасні: Арнау Тенас, Роман, В. Гомес, Міранда, Пачеко, Бланко, Руїс, Родрі, Паредес, Баена, С. Гомес, Вейга.



Україна U-21: Нещерет — Лях, Салюк, Сирота, Вівчаренко — Очеретько, Желізко — Назаренко, Криськів, Брагару — В’юнник.

Запасні: Трубін, Фесюн, Таловєров, Сич, Сікан, Мудрик, Батагов, Бражко, Кащук, Бондаренко, Судаков.

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