Україна

Бразильський вінгер "біло-синіх" продовжить виступати у найвищому дивізіоні своєї країни.

Ред Булл Брагантіно, який виступає у бразильській Серії А, офіційно повідомив про продовження орендної угоди щодо лівого вінгера київського Динамо Вітіньо.

Так, за новою угодою, 24-річний бразильський нападник залишиться у таборі "биків" до червня 2024 року.

Torcida Massa Bruta, o Vitinho tem um recado pra vocês! 🗣️🤳



O Red Bull Bragantino renovou, até junho de 2024, o empréstimo do atacante Vitinho com o Dinamo de Kiev. Vamos, juntos! ✍️#RedBullBragantino #VamosBraga pic.twitter.com/faJ4UtG95c — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 27, 2023

Нагадаємо, що Вітіньо виступає за Ред Булл Брагантіно з лютого 2023 року. З того моменту він провів за бразильський клуб 14 поєдинків, у яких він забив один гол та віддав один асист.

Контракт Вітіньо з київським Динамо розрахований до літа 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює бразильця у 5 мільйонів євро.