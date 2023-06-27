Бразильський вінгер "біло-синіх" продовжить виступати у найвищому дивізіоні своєї країни.
Вітіньо, фото: Ред Булл Брагантіно
27 червня 2023, 22:59
Ред Булл Брагантіно, який виступає у бразильській Серії А, офіційно повідомив про продовження орендної угоди щодо лівого вінгера київського Динамо Вітіньо.
Так, за новою угодою, 24-річний бразильський нападник залишиться у таборі "биків" до червня 2024 року.
Нагадаємо, що Вітіньо виступає за Ред Булл Брагантіно з лютого 2023 року. З того моменту він провів за бразильський клуб 14 поєдинків, у яких він забив один гол та віддав один асист.
Контракт Вітіньо з київським Динамо розрахований до літа 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює бразильця у 5 мільйонів євро.