Україна

Football.ua разом із партнером проекту, брендом "Львівське" підбив підсумки матчу молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи-2023, у якому "маленька Іспанія" Руслана Ротаня двічі була на крок ближче до перемоги, проте впускала перевагу над неповторним оригіналом.

Як і два тури до цього, заключний раунд групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року відбувався впродовж двох днів, під час першого з яких грала збірна України. Команда на чолі з Русланом Ротанем відмінно провела попередні дві зустрічі до цього, не пропустивши голів у власні ворота та здобувши максимум очок, однак явні фаворити нашого квартету, іспанці, у той самий час устигли забити Хорватії та Румунії на один м’яч більше.

Саме проти "Фурії Роха" й мали завершувати груповий етап "синьо-жовті", але при цьому нам від вирішальної гри потрібна була виключно перемога, аби потім чекати на подарунок долі у вигляді більш "слабкого" суперника за чвертьфінальним раундом, тоді як два інших із можливих результатів задовольняли наших опонентів, які й без того були вищими за нас у турнірній таблиці.

Але обидві команди відверто здивували ще до того, як з’явились на футбольному полі. Тренерські штаби по обидва боки протистояння вирішили, що настав час дати відпочинок основній групі футболістів та використати наближені до резервних склади. Іспанці взагалі пішли ще далі від того, і навіть на другий тайм залучили третього воротаря до участі в турнірі. А тим часом Україна в новому поєднанні виконавців займалась тим самим, що й раніше — привозила моменти біля власних воріт.

Ще до завершення половини першого тайму у воротах України мали б опинитись, як мінімум, два забитих м’яча. На самому початку гри Очеретько передачею вдовж штрафного подарував м’яч Камельйо, але той, перебуваючи наодинці з воротарем, програв дуель Нещерету. Схожим чином наш голкіпер урятував команду й на 26 хвилині, коли Салюк перед центральним входом до власних володінь залишив м’яч тому ж нападнику, проте знову відбувся удар у корпус воротаря.

А розділяв ці два дуже цікаві моменти третій, не менш цікавий. Тоді іспанці все ж таки вразили наші ворота, однак пролунав свисток головного арбітра й жодних наслідків не було. Нещерет на правому фланзі штрафного хотів швидко кинути м’яч рукою на партнера, проте вдарив ним собі ж у ногу, тоді як арбітр сприйняв факт перебування Рікельме поблизу епізоду за фол. Де там був той самий фол — ми так і не знайшли, але за цей "подарунок" литовця Донатаса Румшаса все ж таки віддячили.

Насправді, у команди Ротаня взагалі мало що виходило в атаці в першій половині гри. Окрім, хіба що, моменту на 43 хвилині, коли Назаренко видав карколомний ривок правим флангом контратаки, який завершував його навіс на голову В’юннику, який у стрибку вколотив м’яч під поперечину. Якщо брати до уваги події на полі до нашого забитого м’яча, то він видався справді де в чому нелогічним. Однак наскільки ж потрібним!

Другу половину доводилось розпочинати вже з огляду на раптовий здобуток, але втримати перевагу надовго так і не вдалось. Іспанці зусиллями Рікельме завели м’яч до лівого флангу штрафного вже на 49 хвилині, після чого відбувся простріл до воротарського, де Сирота вибиванням поцілив у ноги Желізка, що стояв поблизу. Нехай і з четвертої спроби, але той гол ми все ж таки собі привезли.

А далі була спроба України та Іспанії залучити до гри футболістів основного складу, тоді як переважну кількість ігрового часу в другому таймі футбол був дуже спокійним. Однак пожвавлення раптово сталось на 80 хвилині, коли закидання на лівий фланг штрафного на хід Сікану не зміг зупинити Гільямон, а третій воротар Лео Роман полетів у ноги Данилу. Пенальті взявся виконувати Судаков і поцілив точно в правий нижній кут.

Проте, як і у випадку з першим голом, наша радість була нетривалою в плані суто ігрового часу. На 90 хвилині Руїс отримав передачу Родрі до правого кута воротарського та фінтом поклав Сироту, після чого переграв Нещерета в ближньому бою. Ось таким чином Україна й утратила сподівання на першу сходинку, і тепер гратиме проти сильнішого з групи D, де Франція та Італія змагатимуться проти Швейцарії в останній день змагань. Іспанія забере на себе другу команду цього квартету.Іспанія U-21 — Україна U-21 2:2Желізко, 49 (авт.), Руїс, 90 — В’юнник, 43, Судакова, 82 (пен.)Агірресабала (Роман, 46) — Арнау Мартінес, Гільямон, Хіла, Санчес — Бернабе (Вейга, 82), Сансет (Руїс, 63) — Барренечеа (Родрі, 74), Орос, Рікельме — Камельйо (Бланко, 63).Нещерет — Лях, Салюк, Сирота, Вівчаренко (Сич, 46) — Очеретько (Судаков, 73), Желізко — Назаренко (Сікан, 74), Криськів (Бражко, 63), Брагару (Кащук, 63) — В’юнник.Попередження: Криськів