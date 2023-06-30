Хорватський хавбек більше не буде виступати за "гірників".
Невен Джурасек, getty images
30 червня 2023, 10:12
Опорний півзахисник донецького Шахтаря Невен Джурасек оголосив, що змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно.
"Шановні вболівальники Шахтаря, наші з клубом шляхи розійшлися. Грати за найкращу команду України разом із найкращими гравцями України було великою честю та привілеєм.
Хочу подякувати тренерському складу, одноклубникам, усім людям, які працюють в клубі, і всім уболівальникам Шахтаря за те, що вони зробили сезон 2022/23 таким успішним і незабутнім. Дякую, Шахтар. Дякую, Україно", — написав Джурасек в своєму Instagram.
24-річний хорват став гравцем Шахтаря влітку 2022 року. Його контракт із "гірниками" був розрахований до літа 2024 року.
У минулому сезоні Невен Джурасек провів 26 поєдинків, у яких він забив один гол та віддав три результативні передачі.