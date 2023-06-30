Україна

Хорватський хавбек більше не буде виступати за "гірників".

Опорний півзахисник донецького Шахтаря Невен Джурасек оголосив, що змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно.

"Шановні вболівальники Шахтаря, наші з клубом шляхи розійшлися. Грати за найкращу команду України разом із найкращими гравцями України було великою честю та привілеєм.

Хочу подякувати тренерському складу, одноклубникам, усім людям, які працюють в клубі, і всім уболівальникам Шахтаря за те, що вони зробили сезон 2022/23 таким успішним і незабутнім. Дякую, Шахтар. Дякую, Україно", — написав Джурасек в своєму Instagram.



24-річний хорват став гравцем Шахтаря влітку 2022 року. Його контракт із "гірниками" був розрахований до літа 2024 року.

У минулому сезоні Невен Джурасек провів 26 поєдинків, у яких він забив один гол та віддав три результативні передачі.