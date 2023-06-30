Україна

Колишній головний тренер збірної України лікує онкологію.

Михайло Фоменко захворів на рак, повідомляє видання SportNews.

"Не можу говорити, онкологія, лікуюсь", — заявив колишній головний тренер збірної України.

Зазначимо, що Михайло Фоменко виводив збірну України на чемпіонат Європи-2016 роки, де команда провалилась, програвши всі матчі в групі.

Зазначимо, що на його рахунку 37 матчів на чолі національної команди, з яких 24 — перемогу, 6 — нічиї та 7 — поразки.

В нього найвищий середній показник набраних балів за гру (2,11) в історії збірної серед тренерів, що провели хоча б п'ять матчів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Михайло Фоменко має другий показник за кількістю матчів на чолі збірної України.