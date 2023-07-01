Україна

Одеський клуб розпочав процес формування нового складу.

Одеський Чорноморець одним із перших серед команд української Прем’єр-ліги завершив період літніх відпусток та повернувся до роботи перед стартом нового сезону.

Але в останній день червня "моряки" були заклопотані зовсім не тренуваннями, а радше прощались одразу з одинадцятьма виконавцями, які залишили клуб після цього сезону.

Разом із тим, керівництво клубу пообіцяло, що вже незабаром розпочне процес формування нового складу команди.

І першим ж трансфером на цьому тлі Чорноморець оформив перехід воротаря петровського Інгульця Олега Білика, команда якого в минулому сезоні ледь утрималась серед переліку представників "елітного" дивізіону.

25-річний голкіпер свого часу виступав за стрийську Скалу та Олександрію.

У минулому сезоні Олег провів 19 матчів, пропустивши 26 голів та п’ять разів відстоявши "на нуль".