Україна

Одеську команду покинуло чимало гравців.

В червні закінчилися угоди з Черноморцем у Дмитра Непогодова, Євгена Паста, Євгена Селіна, Максима Білого, Сергія Політила, Олександра Гладкого, Євгена Задої, Олександра Демченка, Артура Авагімяна, Даниїла Алефіренка і Дмитра Юсова. Про це повідомляє пресслужба Чорноморця.

Клуб попрощався з гравцями та побажав їм успіхів у подальшій кар'єрі.

До речі, Чорноморець вийшов з відпустки 23 червня, та почав підготовку до наступного сезону.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Чорноморець продовжив контракт із Єрмаковим.