Україна

36-річний голкіпер підписав контракт із новачком УПЛ.

Воротар Олександр Рибка підписав контракт з ФК Оболонь, повідомив офіційний сайт новачка УПЛ.

Олександр буде виступати під 23 номером. Останнім місцем роботи Рибки був ФК Львів.

“Дуже дякую керівництву, тренерському штабу, що зупинили на мені свій вибір. Буду робити все залежне від себе щоб приносити тільки користь команді.

Я вважаю, що команда заслужено вийшла в Прем’єр-Лігу. Та переконаний, що гравці будуть робити усе можливе, щоб керівництво було нами задоволено.

Я готовий конкурувати. Конкуренція ніколи і нікому не заважала. Це навпаки стане потужною силою, усі будуть викладатися на тренуваннях, битися за місце на футбольному полі.

У команді зібрані молоді талановиті футболісти. Я вважаю, що в них велика перспектива. Ми намагатимемося у кожному матчі досягати позитивного результату. Саме на це розраховує, як тренерський штаб, так і керівництво команди.

Про майбутнє я зараз не думаю, адже я діючий футболіст та хочу приносити користь своїй команді”, — сказав Рибка.

Відзначимо, що також Рибка грав за Динамо, Шахтар, Карабюкспор, Афйет Афьонспор, Сабаїл, Лієпая, Металіст та Болуспор.