Україна

Лідер команди залишиться в Одесі ще на рік.

У другій половині цього сезону одеський Чорноморець вирішував складні завдання як із порятунку від вильоту, так і щодо просування догори за турнірними сходами.

Одним із найбільш помітних виконавців на цьому шляху був бельгійський нападник Зігі Бадібанга, який на правах річної угоди переїхав до Одеси на початку футбольного року з грецького клубу Анагенісі Кардіца.

За цей час 31-річний виконавець устиг зіграти 21 матч, забивши два голи та віддавши п’ять гольових передач.

Однак його контракт із "моряками" мав закінчитись напередодні, проте сторони провели продуктивну зустріч, за підсумком якої угоду було продовжено ще на один сезон.