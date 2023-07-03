Україна

Стартовий контрольний поєдинок киян відбудеться вже незабаром.

Період літніх відпусток для футболістів поступово добігає кінця, тож команди, зокрема, української Прем’єр-ліги повертаються до процесу підготовки до початку нового сезону.

Київське Динамо останній тиждень у цьому контексті провело за тренуваннями на клубній базі у Віті-Литовській, а вже сьогодні, 3 липня, уранці команда Мірчі Луческу вирушила на літній навчально-тренувальний збір до Австрії.

"Динамівці" житимуть і тренуватимуться в Клагенфурті.

"Біло-сині" взяли з собою 24 футболістів:

Воротарі: Георгій Бущан, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко;

Захисники: Крістіан Біловар, Антон Боль, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Навін Малиш, Денис Попов, Олександр Тимчик;

Півзахисники: Олександр Андрієвський, Сергій Булеца, Віталій Буяльський, Беніто, Самба Діалло, Назар Волошин, Владислав Кабаєв, Олександр Караваєв, Богдан Лєднєв, Антон Царенко, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Олександр Яцик,

Нападник: Ігор Горбач.

Решта гравців заявки, що були залучені до участі в матчах національної та молодіжної збірних України, а також легіонери, долучаться до команди вже в Австрії.

Перший контрольний матч Динамо проведе проти "одноклубників" із Бухаресту вже 5 липня, після чого заплановані зустрічі проти австрійського Вольфсбергера, швейцарського Янг Бойз, кіпрського Аріса та кількох неназваних опонентів.

Збір триватиме до 21 липня.