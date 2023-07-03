Україна

Чемпіони України оголосили про призначення нового керманича.

За підсумками цього сезону донецький Шахтар став чемпіоном України, однак після завершення кампанії клуб ухвалив рішення щодо розставання з головним тренером Ігорем Йовічевічем.

Проте керівна посада "гірників" недовго залишалась вакантною, оскільки менеджмент колектив швидко ухвалив рішення щодо заміни хорватському фахівцю.

Відомий українському вболівальнику нідерландський спеціаліст Патрік ван Леувен — новий головний тренер Шахтаря, про що було оголошено на офіційному сайті клубу.

Останній рік 53-річний фахівець провів на чолі луганської Зорі, яка за підсумком кампанії здобула третю сходинку в турнірній таблиці.

Це був другий досвід повноцінної роботи на керівній посаді для нідерландця в тренерській кар’єрі, тоді як раніше він був головою молодіжного департаменту Шахтаря з 2006 по 2013 рік.

Окрім цього, ван Леувен працював на схожій посаді в Феєнорді (2000 – 2006) та Маккабі Тель-Авів (2016 – 2020), був спортивним директором у Кайраті (2013 – 2015), а також виконував обов’язки головного тренера, а потім і самостійно очолював ізраїльський клуб (2016 – 2021).

Контракт із новим фахівцем розраховано до 2025 року.