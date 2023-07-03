Україна

Клуб сподівається купити гравця.

Кілька джерел в Італії стверджують, що Челсі планує замінити Ромелу Лукаку на нападника Ювентуса Душана Влаховича.

"Сині" очікують на пропозицію Інтера щодо Лукаку, і, як повідомляють La Gazzetta dello Sport та Il Corriere dello Sport, вони готові замінити гравця збірної Бельгії на Влаховича.

Директори Ювентуса та Челсі можуть зустрітися цього тижня, оскільки "бьянконері" вже забронювали поїздку до Лондона, де вони зустрінуться з кількома клубами Прем'єр-ліги, включаючи Ліверпуль, Астон Віллу та Вест Гем, які зацікавлені в інших зірках туринців.

Форвард був найкращим бомбардиром Ювентуса в сезоні-2022-2023, але забив лише 14 голів у 42 матчах у всіх турнірах.