Україна

22-річний українець останні півроку провів в оренді у харківському Металісті, а тепер приєднався до полтавського клубу.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання молодого голкіпера Даніїла Єрмолова, права на якого раніше належали кременчуцькому Кременю.

22-річний українець перейшов до полтавського клубу на постійній основі, підписавши трирічний контракт.

Зазначимо, що останні півроку Єрмолов провів на правах оренди у харківському Металісті, який вилетів з УПЛ у Першу лігу.

У минулому сезоні УПЛ Даніїл Єрмолов провів 13 матчів, пропустивши 28 голів та тричі відстояв на нуль.