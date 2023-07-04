Україна

Захисник повісив бутси на цвях.

Віталій Вернидуб прийняв рішення завершити професійну карʼєру футболіста. 35-річний центральний оборонець вирішив повісити бутси на цвях після 19 років виступів на професійному рівні.

За ці роки Вернидуб-молодший захищав кольори чотирьох клубів: Кривбасу, запорізького Металургу, Зорі та азербайджанської Габали. Найбільше матчів у карʼєрі зіграв за луганський клуб – 187/7 голів. Щодо Кривбасу, то за "червоно-білих" оборонець виступав двічі з перервою з 2007 року.

За криворіжців Віталій провів 20 матчів, забив 1 гол — переможний вдома у ворота Колосу — 1:0 у минулому сезоні УПЛ. Зазначимо, що саме наш клуб – перший у дорослому футболі для Вернидуба. Вихованець запорізького футболу провів 1 матч за збірну України у 2014 році. Також викликався до збірних України U-19 та U-21.

Віталій Вернидуб є двократним бронзовим призером чемпіонату України у складі Зорі, а також фіналістом Кубку України, дворазовим срібним та одного разу бронзовим призером чемпіонату Азербайджану у складі Габали. Фіналіст Кубку Азербайджану.

Має за плечима досвід виступів у єврокубках: Лізі Європи та Лізі Конференцій. Всього у професійній карʼєрі зіграв майже 400 матчів.

"Віталію, ми щасливі, що пройшли частину твого великого шляху разом. Вдячні тобі за вагомий внесок в успіхи команди та бажаємо успіхів у майбутньому", — написала пресслужба Кривбасу.