Україна

Легендарний форвард Шахтаря навідався до свого колишнього клубу та дав коментар щодо цього.

Напередодні стало відомо про те, що колишній форвард донецького Шахтаря Брандао навідався до табору "гірників" у нідерландському Роттердамі, де наразі команда проводить свій передсезонний тренувальний збір.

43-річний бразилець дав коментар щодо свого приїзду в Шахтар та російсько-української війни.

"Пройшло багато часу з нашої останньої зустрічі. Я покинув команду у 2009 році та з того часу не приїздив. Зараз я приїхав, щоб побачитися зі старими друзями. Цей клуб залишається в моєму серці. Шахтар дав мені можливість грати у Європі, і я дуже вдячний Рінату Ахметову і клубу за цей шанс.

Я тепер головний тренер, отримав ліцензію в Бразилії. Зараз відвідую клуби, в яких раніше грав. Постійно слідкую за клубом в Іnstagram та Twitter. Дуже вдячний за все, що зробив клуб для мене і моєї сім'ї. Молодим хлопцям можу порадити завжди вірити в себе. Це футбол, треба мати надію і терпляче йти крок за кроком.

Також сподіваюся, що ця жахлива війна в Україні закінчиться як найшвидше. Я дуже засмучений цією ситуацією. Я прожив у Донецьку сім років. Молюся за всіх, за всі сім'ї. Я дуже засмучений, але думаю, що ця війна скоро закінчиться. Молюся за всіх українців та припинення війни", — сказав Брандао в інтерв'ю пресслужбі Шахтаря.

Нагадаємо, що у футболці донецького Шахтаря Брандао провів 220 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 91 гол, віддав 18 результативних передач та ставав найкращим бомбардиром УПЛ у 2006 році.

У складі гірників бразильський форвард тричі вигравав чемпіонат України, двічі — Кубок України та один раз — Суперкубок України.