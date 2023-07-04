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Український півзахисник — про майбутній півфінальний матч молодіжного ЄВРО-2023 проти Іспанії U-21.

У рамках півфіналу молодіжного ЄВРО-2023 на збірну України U-21 очікує очне протистояння з однолітками з Іспанії, з якими команда Руслана Ротаня вже зустрічалася на груповій стадії ротаційними складами, а матч тоді завершився унічию 2:2.

Півзахисник молодіжної збірної України Олександр Назаренко поділився очікуваннями від майбутнього півфінального поєдинку.

"У минулому матчі з Іспанією у мене вийшла добра гра. Найсильніші сторони Іспанії — сама команда. Іспанці добре грають у структурі, сильні колективом, тактично підготовлені. Тому завтра для нас буде важкий матч".

"У нас мотивація на найвищому рівні, оскільки ми граємо не тільки для себе й наших рідних, а й для всієї країни, для наших захисників, які боронять Україну на полі бою. Тому в нас є ще більше бажання, щоб порадувати їх, викликати посмішку на їхніх обличчях у такий важкий момент", — цитує слова Олександра Назаренка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться у середу, 5 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.