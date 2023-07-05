Україна

Виходить, що першу гру Андрія Ярмоленка після повернення наживо ми не побачимо.

Київське Динамо вже третій день перебуває в австрійському містечку Занкт-Файт-ан-дер-Ґлан, де тривають тренувальні збори команди Мірчі Луческу перед початком нового сезону.

І вже на третю добу інтенсивної роботи "біло-сині" мають пройти випробування в контрольній грі проти "одноклубників" із румунського Динамо Бухарест.

Зустріч має розпочатись о 18:00 за київським часом, проте, як повідомила прес-служба столичного колективу, побачити її наживо в телевізійній картинці буде неможливо.

Так само, як і наступну гру команди Луческу, яку та проведе проти австрійського Вольфсберг вже 8 липня.

Зазначається, що це рішення було ухвалено через прохання тренерського штабу.

Окрім цих двох суперників, Динамо планує зіграти проти швейцарського Янг Бойз 12 липня, кіпрського Аріса 16 липня та аравійського Аль-Хіляля 19 липня.