Україна

Український захисник — про майбутній півфінальний матч молодіжного ЄВРО-2023 проти Іспанії U-21.

У рамках півфіналу молодіжного ЄВРО-2023 на збірну України U-21 очікує очне протистояння з однолітками з Іспанії, з якими команда Руслана Ротаня вже зустрічалася на груповій стадії ротаційними складами, а матч тоді завершився унічию 2:2.

Захисник молодіжної збірної України Олексій Сич поділився очікуваннями від майбутнього півфінального матчу з українцями.

"Я б не сказав, що перемога над Францією нас розслабила. Так, був момент ейфорії: усе-таки вже третій матч із ними, і нарешті – перемога, здобуття путівки на Олімпіаду. Плюс – півфінал. Але практично одразу про це забули. Годину-дві посвяткували – і все. Зараз увесь акцент на Іспанії.

Збірна Іспанії – дуже хороша команда. На мій погляд, вона – одна з найсильніших команд, яка грає в пас. У них є схожість до нашої гри, тому буде цікаво. Так, я маю на увазі контроль м’яча. Ми теж прагнемо контролювати всю гру.

Швидкі фланги Іспанії? Фактично в кожної команди є найсильніша сторона – це фланг. Напад у таких команд завжди хороший. Але в нас теж не слабкі гравці, тому будемо старатися перемогти.

Не знаю, чи можна назвати плюсом, що ми вже зустрічалися з іспанцями. На мій погляд, у першому матчі що в збірної Іспанії, що в нас були ротації в складах. Коли ж ми грали зі збірною Франції, то ми дійсно знали слабкі та сильні сторони, адже і вони, і ми були з основним складом. Але зі збірною Іспанії усе було по-іншому, тому побачимо це вже на полі", — сказав Сич в інтерв'ю для Суспільне Спорт.

Нагадаємо, матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться у середу, 5 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.