Україна

Україна U-21 завершила виступи на чемпіонаті Європи-2023 болючою поразкою від Іспанії

Football.ua разом із партнером проекту, брендом "Львівське" підбив підсумки матчу молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи-2023, у якому "маленька Іспанія" Руслана Ротаня не впоралась із захмарним рівнем оригіналу.

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Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Іспанія U-21 — Україна U-21 5:1

Голи: Руїс, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, С. Гомес, 78 — Бондаренко, 13



Іспанія U-21: Арнау Тенас — В. Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко (Бернабе, 75), Баена (Вейга, 75) — Родрі (Барренечеа, 59), Сансет (Орос, 59), С. Гомес (Рікельме, 80) — Руїс.



Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко (Брагару, 61) — Бражко (Желізко, 61), Бондаренко (Очеретько, 76) — Назаренко (Кащук, 46), Судаков, Мудрик — Сікан (Ванат, 61).



Попередження: Бланко — Сич.