Україна

Чергове підсилення новачка Прем'єр-Ліги.

Полісся на своєму офіційному сайті оголосив про підписання ексголкіпера Динамо і Дніпра Дениса Бойка.

Контракт з досвідченим голкіпером укладено терміном на 1 рік.

За час виступів у складі київського клубу Бойко зіграв 108 матчів у всіх турнірах у період 2005-2014 рр. та з 2018 року, одного разу став чемпіоном України, двічі володарем Кубка та тричі – Суперкубка країни. У складі Дніпра Денис Бойко був фіналістом та срібним призером Ліги Європи УЄФА сезону 2014/2015. З турецьким Бешикташем Денис ставав Чемпіоном Туреччини у сезоні 2015/2016.

Денис Бойко провів 7 матчів за національну збірну України.