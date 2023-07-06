Україна

Попри діючі бойові дії Україна може прийняти чемпіонат світу 2030 року.

Поступово стають відомими кандидатури на проведення чемпіонату світу-2030.

Як повідомляє L'Equipe, є кілька варіантів: Саудівська Аравія, чотири південноамериканські країни (Аргентина, Уругвай, Чилі та Парагвай), а також ще одна заявка, яка об'єднує чотири країни з двох різних континентів.

Поряд з Іспанією, Португалією та Україною (якщо війна на той час закінчиться), можна побачити Марокко.

У заявці Іспанії, Португалії, України та Марокко наголошується на екологічній та людській стійкості. ФІФА має визначити країни, що приймають ЧМ-2030, у вересні 2024 року.