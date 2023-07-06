Україна

Півзахисник підписав нову угоду.

Сергій Петько підписав новий контракт з Минаєм, повідомив офіційний сайт представника УПЛ.

Попередній контракт з 29-річним півзахисником був розрахований до літа 2024 року. Новий – спливає літом 2025-го.

"Вітаємо Сергія з подовженням контракту, бажаємо перемог й грати без травм", — сказано на сайті Миная.

Сергій приєднався до закарпатців взимку поточного року. У весняній частині чемпіонату він зіграв 12 матчів та забив один гол. У матчі 25-го туру Петько відкрив рахунок у зустрічі з Ворсклою (2:0).