Україна

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до нового сезону.

Клуби української Прем'єр-ліги продовжують проводити контрольні матчі у рамках підготовки команд до старту нового сезону.

Донецький Шахтар у першому спарингу під керівництвом нового головного тренера Патріка ван Леувена зіграв внічию з голландським АЗ. Матч закінчився із рахунком 3:3.

У складі "гірників" голами відзначилися Зубков, Бондар та Келсі. У голландців результативні удари на рахунку Де Віта, Бараси та ван Боммела.

АЗ — Шахтар 3:3

Голи: Де Віт, 9, Бараси, 48, ван Боммел, 65 — Зубков, 17, Бондар, 50, Келсі, 77.

Шахтар: Твардовський, Конопля, Бондар, Ракицький, Корнієнко, Кастілло, Назарина, Топалов, Глущенко, Зубков, Келсі.

Запасні: Пузанков, Фарина, Козік, Удод, Пушкарьов, Цуканов, Янович, Демченко.

У ще одній зустрічі рівненський Верес мінімально обіграв харківський Металіст 1925 з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 11 хвилині, а його автором став Балан.

Також зазначимо, що це була перша гра Вереса під керівництвом нового головного тренера Сергія Лавриненка.

Металіст 1925 — Верес 0:1

Гол: Балан, 11.

Верес (1 тайм): Паст — Балан, Курко, Кучеренко, С.Шарай, Блізніченко, Кучеров, Кухарук, гравець на перегляді, Гайдучик, Марусич.

Верес (2 тайм): Когут — Гагун, Хондак, Вовченко, Шевченко, Дахновський, Кухарук (Шух, 75), Кучеров (Годя, 75), В.Шарай, С.Шарай, М.Шестаков.

Металіст 1925: Мозіль, Безуглий, Курило (Кравченко, 74), Ткачук Є. (гравець на перегляді, 64), Рудавський, Габелок (Мартинюк, 64), Дмитренко (Чирук, 64), Вачіберадзе (Сологуб, 64), Ткачук А., Ременюк (Абдуллаєв, 64), Островський (Юсов, 64).