Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 8 липня 2023 року, 15:30.
ФОТО ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК
08 липня 2023, 18:51
Донецький Шахтар у першому спарингу під керівництвом нового головного тренера Патріка ван Леувена зіграв внічию з голландським АЗ. Матч закінчився із рахунком 3:3.
Огляд матчу:
АЗ — Шахтар 3:3
Голи: Де Віт, 9, Бараси, 48, ван Боммел, 65 — Зубков, 17, Бондар, 50, Келсі, 77.
Шахтар: Твардовський, Конопля, Бондар, Ракицький, Корнієнко, Кастілло, Назарина, Топалов, Глущенко, Зубков, Келсі.
Запасні: Пузанков, Фарина, Козік, Удод, Пушкарьов, Цуканов, Янович, Демченко.