Україна

Кияни відправили у ворота суперника вісім голів.

Триває підготовка Динамо до нового сезону на літніх навчально-тренувальних зборах в Австрії.

У суботу, 8-го липня, команда провела другий контрольний матч.

Нагадаємо, 5-го липня "біло-сині" перемогли Динамо (Бухарест) з рахунком 4:1. Цього разу суперником підопічних Мірчі Луческу стала австрійська команда Вольфсбергер.

8:0 – друга упевнена перемога Динамо на тренувальному зборі в Австрії. Наступний спаринг "біло-сині" проведуть 12 липня проти швейцарської команди Янг Бойз.

Динамо – Вольфсбергер 8:0

Голи: Лєднєв (6), Кабаєв (26, 59), Шепелєв (46), Беніто (68, 90), Ярмоленко (87), Буяльський (89).

Динамо: 51. Моргун (74. Ігнатенко, 65), 44. Дубінчак (20. Караваєв, 46), 23. Малиш (24. Тимчик, 70), 3. Боль (40. Біловар, 46), 25. Дячук (4. Попов, 46), 14. Яцик (29. Буяльський, 70), 37. Царенко (18. Андрієвський, 46), 7. Кабаєв (21. Ярмоленко, 70), 10. Шапаренко (к) (8. Шепелєв, 46), 70. Лєднєв (91. Волошин, 46), 92. Рамадані (77. Беніто, 46).

Вольфсбергер (стартовий склад): 32. Мюллер, 2. Генсер, 4. Фрітцер, 5. Мухаремович, 6. Хайдіні, 7. Шарфеттер, 9. Карич, 10. Койзек, 12. Бруггер, 16. Їлмаз, 18. Тяллер.