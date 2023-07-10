Україна

28-річний футболіст підписав контракт на два роки.

Дніпро-1 підтвердив перехід Дениса Мірошніченка, повідомив офіційний сайт дніпрян. Раніше Олександрія повідомила про перехід ще 3 липня.

28-річний футболіст підписав контракт на два роки. Він виступатиме під номером 11.

Денис Мирошніченко народився 11 жовтня 1994 року у Кривому Розі і є вихованцем Кривбасу, в молодіжному складі якого він і розпочав кар’єру, після чого пограв сезон за дубль ФК Дніпро, а далі виступав виключно за львівські Карпати і Олександрію.

Його статистика: УПЛ – 234 матчі (8 голів, 8 результативних передач), першість U-21 – 67 матчів (3 голи), Кубок України – 12 матчів (1 результативна передача), єврокубки – 6 матчів (1 гол).

В складі молодіжної збірної України провів 26 матчів, за юнацьку збірну України провів 8 матчів.